Автор праці – дослідник сакрального мистецтва Михайло Приймич

У четвер, 20 листопада, в Ужгороді презентували видання «Горянська ротонда» дослідника сакрального мистецтва Михайла Приймича. Це перше наукове узагальнення історії, архітектури та художньої унікальності національної пам’ятки XI століття, повідомили у Департаменті культури Закарпатської ОВА.

За словами Михайла Приймича, робота над книгою тривала майже п’ять років. Видання містить історичні факти про пам’ятку, розділ про її архітектуру та аналіз живопису, доповнений мистецтвознавчо-теологічними рефлексіями. В оформленні книги використані фото автора та світлини Михайла Дороговича, Моніки Еней, Леоніда й Івана Ільків.

Фрески в Горянській ротонді є третіми за давністю в Україні після розпису в Софії Київській, який датують XI століттям та комплексу монументального живопису в Кирилівській церкві XII століття.

«Комплекс настінного живопису в Горянах, який датують кінцем XIII-XV ст., засвідчує значний вплив Заходу, що проявилося у романізуючих формах найдавнішої частини стінопису, в ознаках проторенесансу у переважній частині настінних розписів ротонди та впливах готики, які зауважуємо у композиціях ротонди та нави. Розписи Горянської ротонди є унікальними за об'ємом збереженого матеріалу, культурною орієнтацією та якістю виконання», – розповів Михайло Приймич.

«Горянська ротонда» видана півтисячним накладом. Незабаром видання з’явиться у книгарнях та бібліотеках Закарпаття.

Зазначимо, храм у Горянах, на околиці Ужгорода, є пам’яткою архітектури національного значення. Початком його будівництва вважають XІ століття, що робить сакральну споруду однією з п’яти найдавніших в Україні. До цього переліку входять Десятинна церква та Софійський собор у Києві, Спасо-Преображенський собор у Чернігові та Успенський собор у Володимирі.