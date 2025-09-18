Будівля датується першою половиною XX століття

Дерев’яну синагогу з села Великі Ком’яти Берегівського району перевезуть на територію Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Її реставрують, щоб перетворити на простір культурного життя єврейської громади.

Як повідомили в Ужгородському скансені 18 вересня, дерев’яна синагога у Великих Ком’ятах – єдина будівля такого типу, що збереглася в Україні, й одна з небагатьох у Європі.

Будівля має прямокутну форму (13,83×7,92 м) і датується першою половиною XX століття. Протягом десятиліть вона не реставрувалася і використовувалася як склад. Зовні споруда виглядає майже як звичайна сільська хата, проте окремі деталі виказують її справжнє призначення.

«Синагогу відкрила для наукового світу наприкінці 1980-х років дослідниця з Будапешта Оніко Гоздо, відома своїми працями про угорські синагоги. Її раптова смерть у 1990 році зупинила вивчення пам’ятки, але вже у 1992 році архітектори зі Львова відновили роботу: вони обміряли споруду та зафіксували її особливості», – зазначили у скансені.

Про перенесення синагоги до Ужгорода домовилися під час підписання меморандуму Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаї, головний рабин Ужгорода та Закарпаття Вільгельм Менахем-Мендель, директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук та керівник Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан.

Перевезти пам’ятку планують цього року. Далі розпочнеться реставрація та облаштування інтер’єру відповідно до релігійних традицій. У майбутньому синагога функціонуватиме не лише як музейний експонат, а і як простір для культурного та духовного життя єврейської громади.