Акції та євробонди України впали на 2%

Індекс українських компаній WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі у першій половині дня середи знизився на 2,4% – до 510,58 пункта, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Це сталося після кількох днів стабільного зростання. Водночас основний біржовий індекс WIG20 зріс на 1,05%.

Аналітики пов’язують зниження українських паперів із новинами про відкладення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, а також перемовин Марко Рубіо із Сергієм Лавровим. Причиною стало небажання Росії припиняти бойові дії.

Згідно з даними WSE, у середині дня в середу акції українських компаній демонстрували таку динаміку:

«Астарта» – мінус 2,99%,

Milkiland – мінус 4,33%,

KSG Agro – мінус 2,40%,

«Агротон» – мінус 2,29%,

ІМК – мінус 1,61%,

Coal Energy, шахти якої не працюють через війну, – мінус 4,48%.

На Лондонській біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів менший, акції Ferrexpo впали на 6,57%, тоді як МХП (найбільший виробник курятини в Україні) зросли на 1,06%.

Крім того, на Франкфуртській біржі українські єврооблігації подешевшали на 1,25-2,14% після кількох днів зростання, а ВВП-варанти майже не змінилися в ціні.

Реструктуризація боргу України

На початку вересня 2024 року Україна успішно завершила реструктуризацію державного боргу, провівши обмін 13 серій єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою облігацій «Укравтодору» на суму близько 20,5 млрд доларів (або близько 24 млрд доларів із капіталізованими відсотками).

У результаті було створено вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 млрд доларів, що дозволило скоротити державний і гарантований борг України приблизно на 9 млрд доларів, повідомили у Міністерстві фінансів.