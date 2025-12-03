Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік

У середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні ухвалила законопроєкт №14000 про Державний бюджет України на 2026 рік. Про це йдеться у телеграм-каналі Верховної Ради.

Законопроєкт підтримали 257 народних депутатів. У бюджет на 2026 рік заклали видатки на рівні 4,78 трлн грн. Водночас дохід заплановано на рівні 2,92 трлн грн. Дефіцит у бюджеті на 2026 рік сягає 2,4 трлн грн або 18,5% ВВП.

Як зазначають у Верховній Раді, пріоритет у 2026 році – посилення обороноздатності. На це виділили 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), йдеться, зокрема, про фінансування виробництва української зброї. Крім того, 1,3 трлн грн з цієї суми – грошове забезпечення для військовослужбовців.

Крім того, у бюджеті на наступний рік вперше з 2023 року передбачене збільшення соціальних стандартів, а саме:

підвищення мінімальної зарплати з 8 000 грн до 8 647 грн (зростання на 8%);

збільшення загального прожиткового мінімуму з 2 920 грн до 3 209 грн (зростання на 9,9%);

підвищення прожиткового мінімуму для працездатних людей з 3 028 грн до 3 328 грн (зростання на 9,9%);

підвищення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, з 2 361 грн до 2 595 грн (зростання на 9,9%).

258,6 млрд грн планують спрямувати на охорону здоров'я. Зокрема, у наступному році планується збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги. Також у цю суму входять витрати країни на безкоштовні ліки для українців та фінансування програми «Чекап 40+» – комплексне медичне обстеження для громадян старше 40 років.

Також у 2026 році передбачено 72,6 млрд грн на підтримку людей, які втратили дім внаслідок війни. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки внутрішньо переміщених людей з окупованих територій.

На освіту у 2026 році виділили 273,9 млрд грн. Зокрема 195,3 млрд грн спрямують на підвищення зарплат на 30% для педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року.

Ще 18,9 млрд грн у наступному році спрямують на підтримку ветеранів. Йдеться про підтримку житлом, а також допомога у подальшій реінтеграції в цивільне життя.

Нагадаємо, у бюджеті на 2025 рік були заплановані видатки на рівні 3,94 трлн грн, а доходи на рівні 2,3 трлн грн.