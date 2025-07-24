Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, однак погіршив прогноз зростання ВВП України до 2,1% за підсумками 2025 року, а інфляції – до 9,7%. До цілі у 5% інфляція у 2026 році не повернеться, як раніше прогнозував регулятор.

НБУ опублікував оновлений прогноз щодо інфляції та економічного розвитку.

Зокрема, інфляція досягла піку в травні (15,9% р/р) і почала знижуватися в червні (14,3% р/р). Прогноз по інфляції – 9,7% у 2025 році, 6,6% у 2026-му, 5% у 2027-му, це повільніше зниження ніж очікувалося.

Відновлення економіки буде повільним через війну та несприятливі погодні умови. Прогноз зростання ВВП – знижено до 2,1% у 2025 році та 2-3% у 2026-2027 роках.

Цьогоріч очікується близько 54 млрд доларів допомоги, на 2026-2027 роки – 35 млрд та 30 млрд доларів відповідно.

НБУ вважає, що такого обсягу підтримки буде достатньо для фінансування дефіциту бюджету без додаткових емісій грошей та підтримання належного рівня міжнародних резервів.

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% підтримає стійкість валютного ринку й контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.

«НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики», — йдеться в заяві регулятора.