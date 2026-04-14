Тютюн відправляли поштою для виготовлення контрафактних сигарет

Правоохоронці викрили масштабну мережу підпільного тютюнового бізнесу, яка діяла на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Орієнтовна вартість вилученого – понад 3,3 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 14 квітня, діяльність мережі документували з вересня 2025 року.

«Організатори засіяли тютюном понад 25 га землі на Закарпатті – це площа приблизно як 35 футбольних полів. Після збору врожаю листя сушили та ферментували у спеціально облаштованих приміщеннях, далі – перевозили на Прикарпаття, де сировину подрібнювали та готували до збуту», – розповіли правоохоронці.

Тютюн відправляли поштою для підпільного виготовлення сигарет. Під час обшуків у двох областях вилучили близько 8,3 т тютюнової сировини, обладнання для її обробки та фасування, мобільні телефони, носії інформації та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 3,3 млн грн.

Справу розслідують за ст. 199 і 204 Кримінального кодексу України (незаконні обіг підакцизних товарів та операції з марками акцизного податку).