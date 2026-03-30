Інцидент стався у залізничному пункті пропуску «Павлово»

Вночі 30 березня у вантажному поїзді з котунами, що прямував до Словаччини, виявили 8 ящиків сигарет Compiment без марок акцизного збору. Контрабанду вилучили.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у залізничному пункті пропуску «Павлово».

«В одному з вагонів під вантажем котунів військовослужбовці спільно з митниками знайшли 8 пакунків з 4 тис. пачок сигарет, обгорнуті чорною плівкою. Тютюнові вироби не мали марок акцизного податку України», – розповіли в ДПСУ.

На місце події викликали працівників Бюро економічної безпеки у Закарпатській області, контрабандний товар вилучили. Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Санкція статті передбачає від 85 до 170 тис. грн штрафу.