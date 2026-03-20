Прикордонники Чопського загону виявили у трьох жительок Закарпаття, віком від 22 до 34 років, пів тисячі сигарет, прикріплених до тіла. За транспортування з метою продажу підакцизних товарів закарпаткам загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у четвер, 19 березня, інцидент стався у пункті пропуску «Тиса». Жінки їхали автомобілем до Угорщини.

Металошукач спрацював на обгортку з фольги всередині пачок

«Прикордонний наряд спільно з оперативниками та митниками перевірили закарпаток за допомогою ручного металошукача. Жінки перевозили під одягом сигарети, упаковані у саморобні сітки та прикріплені до тіла», – зазначили в ДПСУ.

Усього правоохоронці виявили 498 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області повідомлять про ознаки кримінального правопорушення за ст.204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).