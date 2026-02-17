Приміщення недобудованого сміттєпереробного заводу у Львові зсередини

Через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу ЛКП «Зелене місто» звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії. Про це 17 лютого повідомила пресслужба Львівської міської ради.

За договором, сміттєпереробний завод польська компанія Control Process S. A. мала збудувати і ввести в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року. Однак об’єкт досі не завершений: будівля основного корпусу ще на етапі будови, інфраструктурні мережі та частина робіт на будівельному майданчику не розпочаті, а для багатьох робіт навіть не передана детальна робоча документація.

Польська компанія стверджує, що причиною затримки стали повітряні тривоги. Водночас за офіційною інформацією, у робочий час їхня сумарна тривалість за відповідний період становила лише два дні.

«Банківська гарантія має безумовний і безвідкличний характер. Це означає, що у разі належного звернення бенефіціара банк-гарант зобов’язаний здійснити виплату. Замовник діє виключно в межах чинного законодавства та умов укладених договорів. У разі спроби підрядника перешкодити виконанню гарантійних зобов’язань, зокрема через судові провадження чи забезпечувальні заходи, ЛКП “Зелене місто” використовуватиме всі передбачені законом механізми захисту – включно із зверненням до суду щодо примусового виконання гарантії та відшкодування збитків», – зазначили в ЛКП «Зелене місто».

У міськраді наголошують, що місто зацікавлене у завершенні будівництва заводу, адже цей об’єкт є ключовим для системного вирішення питання поводження з відходами у Львові.

Додамо, що сплата банківської гарантії від майбутнього підрядника була обов’язковою умовою від ЄБРР під час проведення міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Йдеться про 10% від суми контракту – 3,6 млн євро. Простими словами – підрядник гарантує замовнику, що у випадку порушення ним договору, ЛКП «Зелене місто» отримає гарантовану суму. Замовник може стягнути гарантовану суму без додаткових умов. Гарантія також має покривати весь термін дії контракту, тобто, період до лютого 2025 року й рік після його завершення.