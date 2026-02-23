Зловмисники видурювали гроші під виглядом інвестицій в електронних біржах

Правоохоронці України, Литви та Латвії ліквідували злочинну групу, яка протягом року виманила у громадян Євросоюзу щонайменше 1,2 млн доларів (51,9 млн грн за курсом НБУ). Лідера злочинної організації та десятьох його спільників затримали у Дніпрі. Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України в понеділок, 23 лютого.

Як встановило розслідування, зловмисники створили у місті чотири контакт-центри, оператори яких телефонували іноземцям й пропонували їм інвестувати у начебто перспективні криптопроєкти.

Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та несправжньої прибутковості інвестицій, пояснюють правоохоронці.

На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів заохочували миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла на гачок і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, шахраї одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.

Під час 40 обшуків в офісах та помешканнях затриманих вилучили мобільні телефони й комп’ютери з доказами протиправної дільності, а також 21 млн грн, ймовірно одержаний злочинним шляхом.

Наразі затриманим оголосили підозру одразу за трьома статтями КК кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.