Поліцейські затримали 17-річного українця біля будинку потерпілої

Польська поліція затримала українців, яких підозрюють у масштабній шахрайській схемі. Групу шахраїв пов’язують із злочинами на суму майже 1,5 млн злотих. Про це у четвер, 12 лютого, повідомило польське видання Onet.

Як йдеться у повідомленні, шахраї телефонували до потерпілих та представлялися працівниками банку. Так, увечері 3 лютого один із зловмисників зателефонував до жінки та намагався заволодіти її банківською карткою. Потерпіла повідомила, що раніше під виглядом банківських працівників злочинці вже здійснили переказ грошей з її рахунку. Після останнього дзвінка вона звернулась до поліції.

Біля будинку потерпілої правоохоронці затримали 17-річного українця, який хотів заволодіти банківською карткою потерпілої. Наступного дня поліцейські затримали ще одного причетного до шахрайської схеми. Ним виявився 18-річний громадянин України.

Згодом поліція розшукала ще двох українців, яких підозрюють у злочинах, пов’язаних із грошовими махінаціями. Їх затримали на заході Польщі у Великопольському воєводстві.

За даними правоохоронців, затримані організували шахрайську схему та заволоділи майже 1,5 млн злотих. Наразі триває розслідування. За рішенням суду трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.