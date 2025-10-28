Шахраї підробляли рахунки-фактури

У Польщі податкова служба спільно з поліцією розкрили масштабну шахрайську схему. Злочинне угруповання, яким керував українець, підробило понад 1500 рахунків-фактур ПДВ на загальну суму близько 107 млн злотих.

У суботу, 25 жовтня на офіційному сайті уряду Польщі gov.pl повідомили, що група шахраїв діяла з 2019 по 2023 рік. Як повідомили у Податковій адміністрації в Жешуві, шахрайство виявили працівники митно-податкового управління в Перемишлі. Вони з’ясували, що учасники групи виписували так звані «порожні рахунки-фактури», тобто документи, які підтверджували неіснуючі операції з постачання товарів і послуг. Шахраї створили 25 компаній, які брали участь у понад 1500 фіктивних операцій із постачання товарів і послуг. Через ці фірми виставили рахунки на майже 107 мільйонів злотих.

Польський сайт Nowiny24 зазначив, що шахрайською схемою керував українець Юрій С., який і був її засновником. Злочинне угрупування складалося з українців та поляків – і налічувало 20 людей.

Шахраї намагалися легалізувати кошти. Окрім цього, частина з них незаконно володіла вогнепальною зброєю та нелегально перетинала кордон Польщі.

Під час обшуків поліція вилучила електроніку, бухгалтерські документи, печатки та 80 тис. злотих. Також у підозрюваних знайшли готівку, золото, твори мистецтва, автомобіль і годинник загальною вартістю понад 1,5 млн злотих.

Справу проти шахраїв вже передали до Окружного суду в Перемишлі.