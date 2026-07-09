У Львові ОСББ зможуть отримати безвідсоткову позику на термомодернізацію будинків
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 липня
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У четвер, 9 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перевернули і розтрощили автівку. У Львові розповіли деталі конфлікту з ТЦК на Сихові.
- Вимагають облаштувати зупинки. Мешканці села Гряда перекрили трасу Тернопіль – Львів – Рава-Руська.
- Чергове засідання у справі вбивства Фаріон. Колегія суддів ухвалила – інтереси В'ячеслава Зінченка представлятимуть одразу дві захисниці.
- «РеФонд+ Львів». У Львові ОСББ зможуть отримати безвідсоткову позику на термомодернізацію багатоквартирних будинків.
- Велике прибирання у Радехові. Команда ініціативи «Cпадщина UA» провела толоку у придбаній історичній віллі.
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