На вул. Ковча у Львові змінять організацію руху

У Львові на перехресті вулиць Ковча та Шевченка з 10 липня запровадять тимчасові обмеження руху транспорту. Через будівництво нового шляхопроводу для проїзду закриють одну з двох смуг у напрямку центру міста. Про це повідомили у Львівській міській раді 9 липня з посиланням на ЛКП «Львівавтодор».

У комунальному підприємстві зазначили, що обмеження пов’язані з початком нового етапу будівництва шляхопроводу з боку вул. Ковча. На цій ділянці облаштовують будівельний майданчик, укріплюватимуть схил і виконуватимуть роботи з влаштування буронабивних паль для майбутньої опори мосту.

«Відтак буде перекрито праву смугу руху в напрямку центру міста. Водночас ліва смуга у цьому напрямку залишатиметься відкритою для руху», – йдеться у повідомленні.

На час проведення робіт зупинку громадського транспорту на вул. Ковча в напрямку центру перенесуть приблизно на 30 м. у бік вул. Винниці. Крім того, на вулицях Ковча та Шевченка облаштували додаткові пішохідні переходи.

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Тимчасова схема організації руху діятиме до завершення будівництва шляхопроводу.

Тимчасова схема руху на перехресті вулиць Ковча – Шевченка / Фото ЛМР

Нагадаємо, підготовчі роботи з будівництва дублюючого шляхопроводу на вул. Ковча стартували у березні. Термін виконання робіт з будівництва нового шляхопроводу на вул. Ковча становить 11 місяців. Проте завершити роботи планували до кінця цього року. Водночас у квітні підрядник запевнив, що шляхопровід збудують до листопада.

Після завершення робіт шляхопровід матиме три смуги руху, вело-пішохідну інфраструктуру та світлофорне регулювання. Очікується, що він покращить сполучення мікрорайону Рясне з центром Львова та дозволить розпочати реконструкцію існуючого аварійного мосту.

Роботи виконує компанія «Онур». Загальна вартість проєкту становить 106,8 млн грн.