У Львові через будівництво шляхопроводу перекриють одну смугу на вул. Ковча
Тимчасові обмеження руху запровадять із 10 липня на перехресті вулиць Ковча та Шевченка
У Львові на перехресті вулиць Ковча та Шевченка з 10 липня запровадять тимчасові обмеження руху транспорту. Через будівництво нового шляхопроводу для проїзду закриють одну з двох смуг у напрямку центру міста. Про це повідомили у Львівській міській раді 9 липня з посиланням на ЛКП «Львівавтодор».
У комунальному підприємстві зазначили, що обмеження пов’язані з початком нового етапу будівництва шляхопроводу з боку вул. Ковча. На цій ділянці облаштовують будівельний майданчик, укріплюватимуть схил і виконуватимуть роботи з влаштування буронабивних паль для майбутньої опори мосту.
«Відтак буде перекрито праву смугу руху в напрямку центру міста. Водночас ліва смуга у цьому напрямку залишатиметься відкритою для руху», – йдеться у повідомленні.
На час проведення робіт зупинку громадського транспорту на вул. Ковча в напрямку центру перенесуть приблизно на 30 м. у бік вул. Винниці. Крім того, на вулицях Ковча та Шевченка облаштували додаткові пішохідні переходи.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Тимчасова схема організації руху діятиме до завершення будівництва шляхопроводу.
Тимчасова схема руху на перехресті вулиць Ковча – Шевченка / Фото ЛМР
Нагадаємо, підготовчі роботи з будівництва дублюючого шляхопроводу на вул. Ковча стартували у березні. Термін виконання робіт з будівництва нового шляхопроводу на вул. Ковча становить 11 місяців. Проте завершити роботи планували до кінця цього року. Водночас у квітні підрядник запевнив, що шляхопровід збудують до листопада.
Після завершення робіт шляхопровід матиме три смуги руху, вело-пішохідну інфраструктуру та світлофорне регулювання. Очікується, що він покращить сполучення мікрорайону Рясне з центром Львова та дозволить розпочати реконструкцію існуючого аварійного мосту.
Роботи виконує компанія «Онур». Загальна вартість проєкту становить 106,8 млн грн.