Фірма затриманого підприємця ремонтувала дороги у Хустському районі Закарпаття

На Закарпатті судять 56-річного директора фінансово-промислової групи, чинного депутата однієї з райрад Луганської області за привласнення бюджетних коштів під час ремонту доріг. Завищуючи обсяги виконаних робіт, підприємець привласнив 9,5 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 30 січня, підприємець організував схему, за якою товариства його фінансово-промислової групи брали участь у публічних закупівлях, подаючи тендерну пропозицію із заниженою вартістю.

«Чоловік мав вплив на ряд інших суб’єктів господарської діяльності. У їхніх документах він зазначав себе головним бухгалтером і забезпечував ведення фінансових питань одними й тими ж особами. Обсяги виконаних робіт із поточних чи капітальних ремонтів на відрізках доріг Хустщини та Іршавщини підрядник завищував. Це було відображено у фальсифікованій звітній документації. Одержані від оборудки кошти шляхом фіктивних фінансових операцій перераховували на розрахункові рахунки пов’язаних осіб, обертаючи таким чином у власність підприємця та його близьких родичів», – інформують у прокуратурі.

Всього депутат з Луганщини під час ремонту доріг на Закарпатті привласнив 9,5 млн грн. За ці гроші у 2020 році він придбав Mercedes-Benz GLS 400 вартістю понад 4 млн грн, який зареєстрував на дружину.

Автівку арештували. За організацію заволодіння чужим майном і підроблення офіційних документів, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, підприємцю загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.