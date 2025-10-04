Шалайському було 58 років

У суботу, 4 жовтня, стало відомо, що помер один із співзазсновників та головний редактор проєкту «Наші гроші» Олекса Шалайський.

Про це повідомив друг та колега Шалайського Сергій Сироватка з посиланням на дружину.

«Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце», – написав Сергій Сироватка.

Сироватка також повідомив, що нещодавно журналісти запланували новий проєкт.

Інший співвласник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов повідомив, що Шалайському було 58 років.

«На “Вишках Бойка” він першим серед журналістів України навчився пробивати зв’язки в іноземних реєстрах, регулярно використовувати це в роботі і навчив цьому інших. Це був 2011 рік, і ніяким публічним ЄДРЮО і YouControl не пахло навіть приблизно. Це все, як і «Прозорро» з деклараціями, з’явилось потім, коли придумані ним «Наші гроші» вже навчили купу журналістів співставляти: хто і як заробляє», – написав Юрій Ніколов.

Олекса Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, відомим своєю принциповою позицією у викритті політичної корупції та непрозорих схем у владі.

Він розпочав кар’єру ще наприкінці 1980-х років у студентській пресі, далі працював у львівській міській газеті «Ратуша». Згодом був редактором культового журналу «ПіК», працював на інтернет-ресурсах ForUm, ProUA та «Дзеркало тижня».

Однак найвагоміший слід у професії Шалайський залишив як співзасновник онлайн-видання «Наші гроші», яке створив разом із журналістом Юрієм Ніколовим. Проєкт став одним із найбільш відомих центрів журналістських розслідувань в Україні.