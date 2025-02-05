Допомога Україні у обмін на гарантії доступу США до рідкісноземельних металів – такою є позиція президента США Дональда Трампа, проти цього не заперечує й українська сторона. Що таке рідкісноземельні метали? Чому ці ресурси для США такі цінні та до чого тут Китай?

ZAXID.NET поспілкувався із кандидатом геолого-мінералогічних наук, доцентом ЛНУ імені Івана Франка Василем Дяківим та детальніше розповідає про критичну сировину України.

Що сталось?

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду про надання допомоги в обмін на гарантії доступу до рідкісноземельних металів. «Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі президента повідомило, що це один з пунктів «плану перемоги», який Володимир Зеленський включив, розраховуючи на зацікавлення США. Частина цих родовищ розташована на тимчасово окупованих територіях, то ж для розробки родовищ США мали б гарантувати безпеку.

Згодом і сам Зеленський підтвердив, що Україна відкрита до американських інвестицій у видобуток корисних копалин. На думку Зеленського, якщо у видобуток копалин не інвестуватиме США, його візьме під контроль Росія та її союзники.

«У нас достатньо рідкоземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, щоб все це (корисні копалини) розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати землю. І це абсолютно справедливо», – сказав Володимир Зеленський.

Що таке рідкісноземельні метали?

Рідкісноземельні елементи (РЗЕ) – це 17 елементів таблиці Менделєєва: Sc – скандій, Y – ітрій, La – лантан, Ce – церій, Pr – празеодим, Nd – неодим, Pm – прометій, Sm – самарій, Eu – європій, Gd – гадоліній, Tb – тербій, Dy – диспрозій, Ho – гольмій, Er – ербій, Tm – тулій, Yb – ітербій, Lu – лютецій.

Люди стикаються із цими рідкісноземельними елементами щодня, вони є у телефонах, електромобілях, сонячних батареях. РЗЕ використовують для створення покриттів всередині люмінесцентних лампочок, які відповідають за колір випромінюваного світла. Ці елементи важливі для оптики, лазерів, авіаційної галузі, ядерних реакторів, навіть хімічних каталізаторів для переробки нафти. І, звісно, вони є необхідними для військової промисловості.

Чому це так важливо для США?

«Наразі світовим монополістом є Китай, який поставляє рідкісноземельні елементи на світовий ринок та тривалий час демпінгував ціни, щоб конкуренти не розвивались. Зокрема й Україна. Коли, внаслідок торгівельної війни з США, Китай заявив, що перестане продавати рідкоземельні елементи, то всі країни, серед них і США, заопікувались тим, щоб мати власні ресурси», – каже геолог Василь Дяків.

Саме через конкуренцію з Китаєм та прагнення незалежності від монополіста США активно шукає нові родовища рідкісноземельних металів. Окрім Китаю, поклади рідкісноземельних елементів є у Австралії, Росії, Бразилії, Гренландії, Канаді, В’єтнамі, нещодавно у Норвегії відкрили велике родовище (10% світових запасів).

А скільки цих ресурсів в Україні?

В Україні є приблизно 5-10% світових запасів рідкісноземельних ресурсів.

«Точних даних рідкісноземельних ресурсів ніхто не скаже, це службова інформація. Йдеться приблизно про 5-10% світових запасів, але точно говорити не можливо, бо вони достатньо не оцінені. Ті оцінки, які є зараз, вони не відповідають світовим сучасним вимогам. Щоб інвестор включив їх у розробку, їх потрібно оцінити, відповідно до сучасних вимог. Є кілька родовищ, які потребують оцінки і які є перспективні. Про це і американці, і європейці, і інші інвестори знають», – каже геолог Василь Дяків.

Рідкісні та рідкісноземельні метали виявлені в комплексних родовищах і рудопроявах в межах Українського щита. Зокрема, у Донецькій, Кіровоградській, Житомирській областях. Оскільки частина родовищ розташована на тимчасово окупованій території, то для видобутку РЗЕ США мали б гарантувати безпеку цих територій.

Об'єкти рідкісноземельних та рідкісних металів (клікніть для збільшення)

Згідно з інвестиційним атласом надрокористувача, укладеним Державною службою геології і надр та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, об’єкти рідкісноземельних металів є також у Вінницькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За офіційними даними, перспективи видобування рідкісноземів значною мірою пов’язанні з освоєнням Новополтавського родовища апатитових руд, що на Запоріжжі, та потенційно кількох інших рудопроявів. В Україні є одне родовище берилію (Пержанське у Житомирській області) із запасами 15,3 тис. т оксиду берилію, а також із вмістом танталу, ніобію, цирконію, олова, молібдену, літію, цинку тощо.

Поклади критичної сировини України (клікніть для збільшення)

Окрім рідкісноземельних елементів, Україна має значні поклади й інших копалин. Зокрема, Україна входить до 10 провідних країн світу за обсягами розвіданих запасів титану та забезпечує понад 7% його світового видобутку. Запаси літія, за офіційними даними, становлять близько третини від доведених у Європі.

То чому ми їх не використовуємо?

Рідкісноземельні родовища в Україні ніколи не розроблялись, навіть за часів СРСР. На це є кілька причин – їхній видобуток є доволі складним та коштовним, а також Китай демпінгував ринок та закривав світові потреби.

За словами Василя Дяківа, щоб почати розробку українських родовищ потрібно щонайменше п’ять років та потужний інвестор. Цей час потрібен для проведення досліджень, розробки проекту, погоджень, земляних робіт та будівництва шахти.

А що каже екологія?

Це важливе питання. Кандидат геолого-мінералогічних наук Василь Дяків розповідає, що розвинені країни не охоче розробляють власні родовища. До прикладу, Норвегія, де нещодавно відкрили велике родовище (10% світових запасів), наразі не планує його розробляти.

«Будь-який видобуток, збагачення несе шкоду для навколишнього середовища, але сучасні технології, якщо їх застосовувати, мінімізують цей негативний вплив», – вважає геолог.