Критичне підприємство атакували 14 ударних дронів

Вранці четверга, 25 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Ніжинській громаді на Чернігівщині. За менш ніж пів години в районі критичної інфраструктури громади зафіксували 14 ударів безпілотників, повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодол.

За даними мера міста, з 07:20 по 07:45 на території Ніжинської громади зафіксували 14 влучань безпілотників по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа.

Через удар по об’єкту без світла залишилися близько 30 тис. абонентів у Ніжині. Крім того, «Суспільне» повідомило про проблеми з водопостачанням через ранковий удар.

«Частина з БпЛА не здетонувала. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури за містом, але в межах громади, там виникла пожежа. Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б'є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах», – повідомив мер міста у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, 8 вересня росіяни масовано атакували дронами енергетичне підприємство на Київщині. Там через удари була пошкоджена система газопостачання. У місті припинили подачу газу, тривають аварійно-ремонтні роботи.