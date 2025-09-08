Росіяни атакували український енергооб'єкт ударними дронами

У ніч на понеділок, 8 вересня, російські окупанти завдали ударів по об’єкту теплової генерації на Київщині. Про це повідомили у пресслужбі міністерства енергетики.

Вночі 8 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування безпілотників в Обухівському районі Київської області. Згодом у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

Вже вранці у пресслужбі міністерства енергетики повідомили, що росіяни здійснили масований обстріл по одному з об’єктів теплової генерації на Київщині.

«Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі», – повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Де саме росіяни атакували енергооб’єкт, у міністерстві не уточнили.

У пресслужбі громади міста Українка в Обухівському районі на Київщині повідомили, що внаслідок нічної атаки також пошкоджена система газопостачання. У місті припинили подачу газу, тривають аварійно-ремонтні роботи.

За даними голови Київської ОВА Миколи Калашникова, в одному з населених пунктів внаслідок обстрілу пошкоджений магазин, фітнес-клуб та офіс підприємства.

Повітряні сили повідомили, що за ніч росіяни випустили по Україні 142 дронів, понад 100 з яких були Shahed. Українській ППО вдалося збити чи подавити 112 безпілотників.