Рід Шептицьких походить від руських бояр, які отримали грамоту на право власності від князя Лева

Центр Шептицьких створив інтерактивну карту місцями, повʼязаними з родиною митрополита. Проєкт «SACRUM: траєкторія Шептицьких» охоплює не лише локації, які безпосередньо мають стосунок до митрополита Андрея, але й маєтки його братів та предків. Зокрема, там згадуються палаци братів Шептицьких у Польщі та навіть у Львові – палац на вул. Зеленій, 24, який до 1939 року належав братові Леону. Зараз там педагогічна бібліотека. А від маєтку Казимира Шептицького у Девʼятниках залишився лише млин.

«Рід Шептицьких з давніх часів відомий як рід землевласників. Однак траєкторія пам’яті Шептицьких – це не традиційна мапа родових маєтностей, адже їхні представники володіли не лише палацами та угіддями. Вони також були взірцевими фундаторами або ж меценатами різноманітних локальних ініціатив та інституцій», – пишуть на сайті Центру Шептицького.

Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека, а раніше – палац Шептицьких

Шептицькі належали до середньої землевласницької шляхти, цей статус підтверджували королівські грамоти чи згадки у судових актах. Рід отримав своє прізвище від села Шептичі біля Рудок у Самбірському районі. Шептицькі отримали від князя Лева грамоту 1284 року. Згодом її підтвердив в Городку під Львовом король Казимир Ягелончик.

«12 квітня 1469 року польський король Казимир IV Ягеллончик дарував Федору Шептицькому та його онукам – Федору, Глібу й Сенькові – право володіння селами Шептичі, Вощанці та Канафости. Принаймні до 1749 року значна частина земель залишалася у власності Шептицьких», – зазначають «SACRUM: траєкторія Шептицьких».

На підтвердження власного шляхетства Федір з Шептич подає батьківський герб Сас, та материн – Побуг. Згодом Шептицькі залишили з родинного герба Сас стрілу, яку додали до Побугу, і отримали власний герб. Символи герба Шептицьких – підкова, стріла та кавалерський хрест – уособлювали лицарську доблесть. У цій родині було багато воїнів, які брали участь у походах проти Османської імперії, татар, Московського царства.

Герб Шептицьких

У роду були знані представники – єпископи Варлаам, Атанасій та Лев Шептицькі, які стали фундаторами Архикатедрального собору Святого Юра у Львові. Більшість Шептицьких були православними, а пізніше греко-католиками. Однак наприкінці XVII століття багато з них перейшли у римо-католицизм.

«У 1872 році Ян Кантій Шептицький одержав диплом цісаря Франца Йосифа І на графський титул для себе та своїх нащадків, а також 1884 р. нагороду – хрест св. Георгія, без труднощів підтверджує вісім колін шляхетських предків по чоловічій та жіночій лініях», – розповідають на сайті Центру Шептицького.

З другої половини XVIII ст. Шептицькі набули у власність село Прилбичі, що згодом стало їхнім родовим гніздом. До Першої світової війни брати Шептицькі володіли близько 30 селами.