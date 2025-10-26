Визвольну війну розпочав шляхтич Хмельницький, у Київ він вʼїхав через Золоті Ворота, як монарх, де його зустрічали митрополит, старшина і містяни

За радянським ідеологічним спадком, українці часто негативно оцінюють свою ж аристократію з минулих століть, шляхту називають польською, а дворян – російськими. Так нам вбили в голову, що українці – нація селян. Тому що народ, у якого немає еліти, не може бути повноцінним, лише доповненням «старшого брата». Голова Українського інституту національної памʼяті, кандидат історичних наук Олександр Алфьоров прочитав лекцію про витоки української військової еліти і переконав, що українська шляхта існувала і була впливовою, як би нас в протилежному не переконували наші окупанти.

За російськими наративами щодо української історії, народ не може існувати без аристократії, еліти, тому що не має провідної верстви, меценатів, які формують і підтримують культуру й ідентичність – політичну, економічну, соціальну.

«У нас сформований стереотип про те, що шляхта – це щось чуже для нас. Якщо малороси окремий народ, то у них має бути й своя аристократія, еліта, шляхта. Якщо немає, то тоді вони є частиною іншої аристократії, яка є великоросійською чи польською. І нам говорять: "У вас немає аристократії, все це польські князі або російські дворяни". І Російська імперія в XIX столітті, і Радянський Союз вважали українців народом хліборобів. Але кому ж тоді належать маєтки Качанівка, Тростянець – це все історія нашої аристократії», – каже історик.

Палац Тарновських у Качанівці на Чернігівщині (фото ZAXID.NET)

Європейські аналоги

Слово «шляхта» – німецьке за походженням (schlecht – рід, стать, постать, становище). Ще одне німецьке слово, яке через Чехію прийшло в Україну, hauptmann – гетьман, каже історик. У Чехії, Польщі, Литві була шляхта. В інших країнах аристократія мала інші назви: ідальго в Іспанії, джентрі в Англії, шевальє у Франції. Узагальнено це означає рицар, який мав право на смертельний гріх – убивати, володіти зброєю. Згодом рицарі за свої бойові заслуги отримували землю і ставали феодалами, за неї не сплачували податки.

Бояри, земʼяни, князі

У давні часи на наших теренах цей термін звучав як бояри. Вони гуртувалися навколо князя, навіть могли керувати окремими економічними регіонами, як Тмутаракань. Згодом вони пробують впливати і на політику: призначити свого князя. Але боярська верства поступово втрачає свою значимість і перетворюється на той звичайний рицарський стан, як у всій Європі. У Королівстві Русі рицарство вже остаточно формується як стан.

Крім бояр, були ще земʼяни – ті, що володіли землею.

У Великому князівстві Литовському, у XIV-XV ст., при князі Свидригайлі збиралися панські ради. Пани були аналогом європейських баронів.

Острозькі, Заславські, Вишневецькі, Четвертинські, Збаразькі були князями. Це приблизно рівень європейської титулованої аристократії – герцогів. А Острожчина, Вишневеччина – це як Баварія, Прусія, проводить аналогії історик.

Князь Костянтин Острозький, великий гетьман литовський, «некоронований король Русі» (портрет з Вікіпедії)

У Речі Посполитій військова аристократія називалася шляхта. Але ті, хто не мав землі, були позбавлені шляхетських прав. Українські роди XV-XVI ст. Київщини, Волині, Поділля, Лівобережної України мали права шляхти, але вони були православної віри. Українська шляхта мала свої герби.

«Шляхта XVI - першої половини XVII століття була провідником національної ідентичності. Вони і в походи ходили, і були захисниками культури, створювали православні братства, забезпечили існування Могилянської академії. Вони були провідниками народу, який не мав політичного визначення. А політична ідентичність визначалась за релігією. Хоч і православна шляхта інколи окатоличувалася», – пояснює Олександр Алфьоров.

Безземельна шляхта йшла в козаки

У період, коли формується шляхта, XVI-XVII століття, та боярська верства, яка не мала землі і не потрапила в шляхту, формує інший стан – козацтво. З великою підтримкою від самої шляхти. Водночас першими провідниками козацтва були князі – Вишневецькі, Ружинські.

До козаків приєдналося багато дрібної шляхти. У Гетьманщині деякі полки у XVII столітті складалися, наприклад, на 10-15% зі шляхти. Найбільш шляхетським полком в Гетьманщині в був полк, територію якого загарбали росіяни. Це Стародубський полк (сучасна Брянська область) – найбільш шляхетський полк Гетьманщини.

Зображення представника козацької старшини 1710-х років та графічна реконструкція собору Різдва в Стародубі (ілюстрації з фейсбук-сторінки «Присяга Стародубського полку 1718 року»)

Козацтво підняли до поняття рицарства. На перших порах вони намагалися собі політично виторгувати персональну верифікацію. Раз в рік певна кількість козаків отримувала шляхетство з гербами. Але зрештою козаки себе відчули справді шляхтою, без жодних підтверджень, каже історик: вони мали землю, свою державу Гетьманщину і право володіння зброєю.

Козаки ставали дворянами

Після скасування Гетьманщини імператриця утворила Малоросійську губернію, але там далі діяв поділ за полками і сотнями. У 1785 році видали Жалувану грамоту до всеросійського дворянства через потребу імперії впорядкувати, хто є дворянином. З понад 20 пунктів можна було відповідати за хоча б одним, що дозволяло зараховувати до цього стану. Козаки підходили за 4 пунктами.

«У Російській імперії дворян всього було 25-30 тис. А козаків лише за перший рік визнали дворянами 50 тис. На час утворення губерній козаками було понад 400 тис. чоловіків (загалом у Гетьманщині жило 6 млн людей), які всі масово почали входити в дворянство. І тоді в Петербурзі виникла фраза: "В Малоросії 100 000 дворянства буде". Росіяни перевіряли документи козаків у Петербурзі, а кому відмовляли, їхні документи знищували. А там в одного козака могло бути 20 гетьманських універсалів», – розповідає Олександр Алфьоров.

Граф Кирило Розумовський, останній гетьман Війська Запорозького, президент Академії наук у Петербурзі (портрет Луї Токе)

Кількість дворян зменшилася, проте козацтво як стан не могли ліквідувати, тому що у них була земля.

Бідний, але гоноровий шляхтич

На Правобережжі козацтво як стан скасували у XVIII столітті, що призвело до низки повстань, які відомі в історії під назвою Гайдамаччина. Тут залишилася місцева шляхта, яка прийняла унію і перейшла в греко-католицизм. Багато хто ополячився, окатоличився.

На Правобережжі провели перепис шляхти і на XVIII - першу половину XIX ст. позбавили дворянства тобто права бути шляхтачами понад 200 тис. людей. Їх декласували і перевели в стан міщан або обивателів. Збіднілу шляхту називали околичною чи кутовою. Вони бути бідними, але гоноровими, тому що мали шляхетське походження. Декотрі працювали так само, як селяни, або були такими ж, як міщани. Інколи вони жили у своїх старших родичів або у багатших шляхтичів.

Олександр Алфьоров вважає, що не варто боятися терміну шляхта, бо це один з проміжних термінів для позначення наших людей зброї: «Забираючи у нас шляхту, або еліту, або аристократію, або оці різні стани, це завдання Російської Федерації як спадкоємниці Російської імперії, яка вважала, що народ без провідників втрачає свою субʼєктність».

«Ми один з тих народів, які мали одну з найбільших часток шляхти, цього рицарського стану. Тому що ми були на великому фронтирі прикордоння між європейською і азійською цивілізацією».