Таблиці, які зруйнували на кладовищі у Владімірі

У російському місті Владімір невідомі демонтували меморіальний комплекс жертвам радянських репресій, серед яких блаженний Климентій Шептицький. Про це повідомляє «Історична правда» з посиланням на католицького священика з Москви Іллю Астапова.

«Біля стіни Владімірського централу знищено меморіал жертвам репресій, який спорудили на місці братської могили. На меморіалі була таблиця, присвячена блаженному Климентію Шептицькому», – пише Ілля Астапов.

Хто причетний до демонтажу меморіалу, автор публікації не вказує, невідомо, чи це акт вандалізму, чи вказівка чиновників.

Сліди від знищеного меморіалу (фото Іллі Астапова)

78-річного Климентія Шептицького арештували 1947 року за сфабрикованими доказами співпраці з ОУН. Його допитували, катували, змушували перейти у російське православ’я, однак архімандрит залишався вірним УГКЦ. Шептицького звинуватили у зраді батьківщини, він загинув у в’язниці для особливо небезпечних злочинців Владімірський централ у 1951 році. Тіло поховали на кладовищі біля в’язниці. І хоча могилу не знайшли, однак у 2010 році спорудили меморіал на місці братської могили. Там були пам’ятні таблиці жертвам репресій, які померли у тюрмі, – блаженному католицької церкви, архімандриту Студійського уставу, брату митрополита Андрея Шептицького Климентію Шептицькому, міністру закордонних справ Литви і католицькому архієпископу Мечисловасу Рейнису, а також польському політику, одному з організаторів Варшавського повстання Яну Янковському.

У 1991 році Климентія Шептицького реабілітували посмертно. 1996 року ізраїльський центр вивчення Голокосту «Яд Вашем» оголосив Климентія Шептицького праведником народів світу за порятунок євреїв під час Другої світової війни, а 2001 року його зарахували до блаженних Католицької церкви.

Додамо, що у родовому маєтку сім’ї Шептицьких у Прилбичах на Львівщині у перші дні окупації 1939 року росіяни вбили ще одного брата Шептицьких – Леона разом із дружиною і католицьким священиком. А при відступі у 1941 році радянська армія пограбувала і знищила цей будинок.