У Львові суд зобов'язав забудовника знести незаконну шестиповерхівку на вул. Варшавській

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав забудовника знести самовільно збудоване житло на вул. Варшавській, 22. Відповідне рішення суду оприлюднили у Державному реєстрі судових рішень 1 квітня.

Як йдеться у матеріалах справи, львівська Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю двічі штрафувала забудовника ГО «Наше ідеальне місто», яке веде самочинне будівництво на вул. Варшавській, 22. Зокрема, у січні 2018 року інспектори виявили, що забудовник звів перший поверх будинку, не отримавши на це жодних дозволів. Тоді ГО «Наше ідеальне місто» оштрафували на 651 940 грн і зобов’язали знести самовільно збудований поверх. Попри це забудовник продовжив зводити житло і намагався скасувати штраф через суд.

Шестиповерховий будинок на вул. Варшавській, 22 станом на квітень 2019 року (фото olx.ua)

Через півроку Інспекція ДАБК повторно виїхала за цією адресою – на той момент ГО «Наше ідеальне місто» збудувало уже чотири поверхи з шести планованих. Забудовника оштрафували на 92 тис. грн і знову зобов’язали знести житло. Оскільки ці умови ніхто не виконав, Інспекція ДАБК звернулася до суду.

Під час судового засідання 29 березня Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Інспекції ДАБК про знесення самовільно збудованої багатоповерхівки на вул. Варшавській, 22. У ГО «Наше ідеальне місто» є 30 днів, щоб подати апеляцію на це рішення суду.

Зазначимо, що за даними сайтів з продажу житла, у будинку на вул. Варшавській, 22 уже розпродані усі квартири.

За даними бізнес-платформи YouControl, засновниками ГО «Наше ідеальне місто» є львів’яни Божена та Володимир Закалюжні та мешканка Жовкви Квітослава Бандурка. Божена Закалюжна керує проектом преоктом Jam Factory, що передбачає реконструкцію старої фарбики повидла на Підзамче у культурний простір. Керує цією ГО Роман Костевка, який також керує кооперативом «Вілла Варшава», що будує житло на вул. Варшавській, 54.

Нагадаємо, у Львові вперше в Україні триває знесення незаконної багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259. Будинок був збудований без жодних дозволів та неякісно. Знесення самовільно збудованої 7-поверхівки планують завершити до Великодня.