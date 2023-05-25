Громадянка Росії володіла двома ділянками в карпатському селі Нижня Стинава

Стрийський міськрайонний суд на Львівщині задовольнив позов прокуратури та конфіскував у громадянки Росії Галини Матисякевич дві земельні ділянки площею близько 0,2 га та вартістю понад 550 тис. грн у карпатському селі Нижня Стинава. Про завершення розгляду справи повідомила обласна прокуратура.

«Прокуратурою встановлено, що відповідачка отримала у спадок земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Грабовецько-Дулібівської територіальної громади. Проігнорувавши вимоги законодавства, жінка протягом року після набуття права власності на вищевказані земельні ділянки не здійснила їх відчуження», – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, закон про примусове вилучення російського майна, розташованого на території України, Верховна Рада прийняла після повномасштабного нападу Росії.

Заочним рішенням від 15 травня суд повністю задовольним позов прокуратури та конфіскував у громадянки Росії земельні ділянки площею майже 0,2 га та вартістю понад 550 тис. грн на користь держави.

За матеріалами справи, йдеться про дві земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, в карпатському селі Нижня Стинава, власницею яких є громадянка Росії Галина Матисякевич. Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляції.