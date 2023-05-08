На Бродівщині 3 га землі належать росіянину

Золочівська окружна прокуратура подала позов у суд проти громадянина Росії, який отримав у спадок 3 га землі. У прес-службі прокуратури Львівської області у понеділок, 8 травня, розповіли, що чоловік не відчужив землі, як це вимагає чинне законодавство, а передав їх в оренду.

Наразі справу про конфіскацію земель розглядають у суді. «Прокуратурою встановлено, що відповідач отримав у спадок земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Бродівської територіальної громади. Проігнорувавши вимоги законодавства, упродовж року чоловік не здійснив відчуження землі, а передав їх в оренду сільгосппідприємству», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Нагадаємо, що Львівська міська рада зафіксувала незаконну роздачу комунальної землі у Брюховичах, Рясне-Руському й Підрясному. Йдеться про 10 ділянок, які дозволили приватизувати або віддавали в довготривалу оренду для ведення сільського господарства.

Крім цього, депутат на Львівщині незаконно приватизував 2 га землі, вартість якої становить понад 2 млн грн. Чоловікові загрожує 12 років позбавлення волі.