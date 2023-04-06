У прокуратурі не розголошують імені депутата, якого затримали за шахрайство з землею

У четвер, 6 квітня, на Львівщині затримали 64-річного депутата однієї з міських рад, якого підозрюють у незаконній приватизації державної землі.

За даними слідства, підозрюваний – чинний депутат, який незаконно приватизував земельну ділянку на Перемишлянщині вартістю понад 2 млн грн. Як уточнили у прокуратурі, йдеться про ділянку загальною площею 2 га, що розташована в одному із сіл колишнього Перемишлянського району Львівської області.

«Для цього він протиправно повторно скористався правом одноразової безоплатної передачі ділянок із земель державної або комунальної власності громадянам України. Чиновник таким чином раніше вже приватизував дві земельні ділянки, однак попри це незаконно повторно отримав у приватну власність ще одну», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, приватизація відбулася у 2021 році. Слідчі дії ще тривають, але підозру 64-річний депутат вже отримав. Йому загрожує до 12 років ув'язнення за шахрайство. Незабаром депутатові оберуть запобіжний захід.