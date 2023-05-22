Близько 0,8 га землі вилучили з приватної власності Марії Дидак на користь Червоноградської міської ради

Сокальський районний суд Львівської області задоволив позови прокуратури про повернення в комунальну власність трьох земельних ділянок, вартістю майже 1,5 млн грн, які колишній голова Острівської сільської ради Іван Дидак незаконно виділив своїй дружині Марії Дидак.

«Прокурори звернулись до суду з позовами про витребування із незаконного володіння дружини колишнього голови сільради трьох земельних ділянок. Суд підтримав позицію прокурора та повністю задоволив позови», – йдеться в повідомленні Львівської обласної прокуратури.

За матеріалами справи, у листопаді 2020 року голова Острівської сілької ради Сокальського району Іван Дидак, зловживаючи службовим становищем, підробив документи про безкоштовне виділення своїй дружині трьох земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства, загальною площею майже 0,8 га.

Слідство встановило, що згадані рішення не приймалися на сесії та депутати за них не голосували.

Суд вирішив витребувати із незаконного володіння Марії Дидак незаконно отримані три ділянки в селі Острів та Борятин на користь територіальної громади Червоноградської міської ради, до якої увійшла Острівська сільрада внаслідок реформи децентралізації. Рішення суду ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляції.

Кримінальне провадження щодо колишнього голови Острівської сільської ради, 69-річного Івана Дидака за зловживання владою та службові підроблення ще перебуває на розгляді в суді. Іван Дидак був головою сільської ради три каденції у 2005-2020 роках. Балотувався від Конгресу українських націоналістів та йшов як самовисуванець.