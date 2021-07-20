Екс-голова Острівської сільської ради незаконно роздав 11 земельних ділянок

У вівторок, 20 липня, колишньому голові Острівської сільської ради на Львівщині Івану Дидаку повідомили про підозу у зловживанні владою та підробленні документів. Перебуваючи на посаді, чоловік незаконно роздав, зокрема, своїм родичам, понад 4 га землі.

У поліції та прокуратурі Львівщини повідомили, що у жовтні-листопаді 2020 року 68-річний сільський голова підробив рішення сесії сільської ради про передачу землі. Таким чином він роздав своїм родичам, зокрема, дружині та онуку, а також іншим людям 11 земельних ділянок на території села загальною площею понад 4 га та вартістю 2,7 млн грн.

Наразі розслідування справи ще триває. Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на згадані землі.

Правохоронці не розголошують дані про фігуранта справи. За даними ZAXID.NET, підозру оголосили екс-голові Острівської сільської ради на Сокальщині. Упродовж 2015-2020 років головою Острівської сільської ради був 68-річний Іван Дидак.