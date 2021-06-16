Ганна Гуменюк очолювала Підлипецьку сільську раду у 2015-2020 роках

Колишню голову Підлипецької сільської ради Золочівського району на Львівщині Ганну Гуменюк підозрюють у незаконній передачі 9 гектарів землі, вартістю майже 4 млн грн.

У середу, 16 червня, у прокуратурі та СБУ Львівщини розповіли, що екс-посадовиці повідомили підозру в службовому підробленні та зловживанні владою (ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 ККУ).

За даними правоохоронців, у листопаді 2020 року голова сільради підробила рішення сесії сільської ради про передачу деяким жителям села земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 9 га та вартістю майже 4 млн грн.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та наклав арешт на згадані землі. Розслідування справи ще триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.

У разі доведення вини, колишній сільській голові загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваної. За даними ZAXID.NET, підозру оголосили 65-річній Ганні Гуменюк, яка була головою Підлипецької сільради у 2015-2020 роках. Сьогодні село Підлипці ходить до Золочівської міської громади.