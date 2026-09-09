Слідчі дії тривають від 8 години ранку

У приміщенні Головного управління Державної податкової служби Тернопільщини 9 вересня детективи НАБУ проводять обшуки. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили власні джерела в податковій.

За даними видання «Тернополяни», слідчі дії проводять у кабінетах керівниці податкової служби Ольги Ліщинської та її заступниці Марії Мельник. На сайті «20 хвилин» зазначили, що журналісти намагалися пройти в управління податкової служби, щоб особисто поспілкуватися з керівницею, однак їх зупинив охоронець.

«У податковій журналістам сказали, що надають повне сприяння слідчим діям. Більше – нічого. Охоронець не впустив журналістку в приміщення. На прохання поспілкуватися з керівницею Ольгою Ліщинською коротко відповів: "Її немає". До слова, редакція отримала інформацію, що саме остання може бути пов'язана із гучною справою "Карфаген". Втім наразі підтвердити або спростувати цю інформацію не вдалося», – повідомили у виданні.

Додамо, що керувати податковою службою Тернопільщини Ольгу Ліщинську призначили у 2025 році. Вона є уродженкою Волині. До призначення була на посаді в.о. начальника головного управління ДПС у Києві.

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Також податківиця мала досвід роботи в Бюро економічної безпеки та керувала управлінням податкового аудиту Головного управління ДПС у Волинській області. У 2015 році Ольга Ліщинська була у переліку з 16 осіб, які претендували на посаду керівника податкової служби Львівщини.

Що відомо про справу «Карфаген»?

Детективи НАБУ викрили топпосадовців Генпрокуратури, яких підозрюють у «кришуванні» злочинних кол-центрів. 6 вересня ВАКС відправив заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн. Посадовця ОГП підозрюють у сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Орім того, за даними САП, його підозрюють у легалізації понад 80 млн грн.

Йдеться про легалізацію 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року, коли Кропива вже працював в Офісі генерального прокурора. Ще 48,2 млн грн, за даними слідства, він легалізував, коли обіймав посаду заступника керівника Одеської ОВА. 7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, 24-річній Єлизаветі «Музі» Івахненко, та водієві посадовця Сергію «Камраду» Куцому.

Увечері 7 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що подав у відставку. Він заявив, що заперечує свою причетність до «кришування» шахрайських кол-центрів.