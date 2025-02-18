В 2015 році Ольга Ліщинська претендувала на посаду керівнка львівської податкової

Головне управління Державної податкової служби Тернопільщини отримала нову керівницю. Виконувачку обов’язків начальника управління ДПС в Тернопільської області стала уродженка Волині Ольга Ліщинська. До цього призначення вона перебувала на посаді в.о. начальника головного управління ДПС у Києві.

Виконувати обов'язки начальника головного управління ДПС Тернопільщини 52-річну Ольгу Ліщинську призначили 17 лютого. Вона замінила на цій посаді жителя Тернопільщини, уродженця міста Зборів Руслана Цвігуна, який теж виконував обов’язки керівника. До цього призначення Ольга Ліщинська рік працювала в управлінні ДПС у Києві.

Також Ольга Ліщинська мала досвід роботи у службі в Бюро економічної безпеки України та перебувала на посаді начальника управління податкового аудиту головного управління ДПС у Волинській області.

В 2015 році Ольга Ліщинська була у списку з 16 осіб, які претендували на посаду керівника податкової служби Львівщини. Перед цим останнє її місце роботи – ДПІ у Приморському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області на посаді заступниці начальника інспекції.

Свою роботу у податковій Ольга Ліщинська розпочала у червні 1993 року на посадах старшого державного податкового інспектора, заступника начальника інспекції – начальника відділу аудиту, заступника голови адміністрації – начальника відділу документальних перевірок податкових органів Волинської області. До слова, Ольга Ліщинська народилась 06.12.1972 р. в селі Смолигів, Луцького району, Волинської області. Має повну вищу освіту – у 1997 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста.