Тараса Пастуха в 2014 році обрали народним депутатом від Тернополя

На засіданні Кабінету міністрів погодили призначення колишнього нардепа від «Самопомічі» на посаду заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха. Він займе посаду Володимира Важинського, якого звільнили раніше. На початку повномасштабної війни Тарас Пастух знову відправився на фронт. Влітку 2022 року він отримав важке поранення і ампутацію ноги.

Про погодження Кабінетом міністрів Тараса Пастуха на посаду заступника повідомив в Telegram представник Кабінету міністрів у Верховної ради Тарас Мельничук у вівторок, 14 січня. Після цього офіційне призначення також має підписати президент України Володимир Зеленський.

9 січня попередник Пастуха Володимир Важинський оприлюднив пост в Facebook, в якому зазначив, що написав заяву на звільнення і подякував усім за роботу.

Додамо, що 46-річний Тарас Пастух – досвідчений управлінець, ветеран АТО та учасник бойових дій. Пішов добровольцем на війну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Влітку 2022 року отримав важке порання – разом з побратимами підірвався на міні. Довго лікувався, в результаті йому ампутували частину лівої ноги.

В 2014-2019 роках був народним депутатом восьмого скликання від партії «Об’єднання Самопоміч», представляв 163 округ з центром в м. Тернопіль. У 2014 році добровольцем пішов у ЗСУ, служив у розвідувальній роті 128 гірсько-піхотної бригади. У 2008-2010 роказ був головою Бучацької районної державної адміністрації, а в 2006-2009 роках він був депутатом Тернопільської обласної ради.

Має дві вищі освіти: закінчив Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя за спеціальністю «комп’ютерні науки» та Тернопільський національний економічний університет за спеціальностями «правознавство» та «фінанси».