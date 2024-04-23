Володимир Важинський став виконувачем обов'язків голови ОВА після звільнення Володимира Труша

Виконувач обов'язки керівника Тернопільської ОВА Володимир Важинський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Згідно з даними, Володимир Важинський заробив понад 860 тис. грн. Готівкою чиновник тримає 850 тис. грн. Також він отримав прибуток від продажу автомобіля.

До своєї декларації за 2023 рік Володимир Важинський вніс доньку Катерину, а в попередніх деклараціях була зазначена ще одна донька – Марія Важинська. Посадовець в деклараціях зазначив 5 об’єктів нерухомості. У спільній власності разом з батьками і громадянкою Оксаною Бурковською чиновник має квартиру площею понад 63 м2 в селі Богородчани Івано-Франківської області. Прописаний Володимир Важинський в іншій квартирі в Івано-Франківську, яка має площу понад 50 м2. У власності чиновника також є гараж площею 16,6 м2 в Івано-Франківську. Також на нього зареєстровано дві земельні ділянки площею 1025 м2 та 454 м2 в селі Богородчани Івано-Франківської області.

Володимир Важинсьий задекларував автомобіль марки Škoda Fabia 2006 року випуску. В декларації за 2022 рік чиновник зазначав, що володій також автомобілем Nissan Murano 2003 року випуску. Однак в 2023 році Володимир Важинський продав цей автомобіль і отримав прибуток в розмірі 240 тис. грн.

За 2023 рік Володимир Важинський отримав 860 тис. грн заробітної плати. Ще понад 4 тис. грн посадовець отримав як додатковий заробіток в відокремленому структурному підрозділі закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Івано-Франківської філії. Ще 3455 грн Володимир Важинський отримав у формі подарунка від Первинної профспілкової організації апарату ТОВА.

Також виконувач обов’язки керівника ТОВА Володимир Важинський зазначив, що в готівці він тримає 850 тис. грн. Додамо, що посадовець недавно став керівником Тернопільської адміністрації після звільнення Володимира Труша в гурдні 2023 року.