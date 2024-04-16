Руслан Запаранюк головою ОВА став в 2022 році

Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з документом чиновник та його сім’я володіють шістьома квартирами в обласному центрі. За 2023 рік Руслан Запаранюк також вказав понад 1 млн грн зарплати.

Відомості про нерухомість чиновника не змінилися в порівнянні з 2022 роком. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк разом з дружиною Наталією має одну квартиру площею у майже 60 м2 у Чернівцях, йдеться у декларації держслужбовця. В ще одну квартиру, загальною площею майже 50 м2 держслужбовець має у спільній власності зі своїми батьками – Марією і Василем та братом Романом Запаранюком.

У власності Наталії Запаранюк є ще три квартири у Чернівцях площею від 49 до 61 квадратних метрів. Також дружина володіє об’єктом незавершеного будівництва. Це ще одна квартира у Чернівцях на понад 200 м2. Наталія Запаранюк набула право на неї у 2011 році. Серед рухомого майна начальник Чернівецького ОВА задекларував автомобіль KIA Sportage 2017 року випуску, вартістю 970 тисяч гривень. Оскільки керівником обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк став у липні 2022 року, то усе нерухоме і рухоме майно було куплене до його призначення на цю посаду.

Зарплата чиновника в ОВА за 2023 рік становила – 1 009 643 грн. Дружина Наталя підприємницькою дільністю заробила понад 145 тис. грн.

У Запаранюка задекларовані понад 55 тис. доларів, це на 2 тис. доларів менше, а ніж у 2022 році. У його дружини — понад 40 тис. доларів, це на 6 тис. доларів більше, а ніж у 2022 році. У 2020 році Запаранюк взяв у кредит в Ощадбанку майже 465 тисяч гривень. Також Запаранюк має кілька рахунків в різних банках України, однак чи є кошти на них – не вказано. Держслужбовець задекларував корпоративні права громадської організації «Буковинський оберіг».

Додамо, що Руслана Запаранюка на посаду начальника Чернівецької ОВА призначили в липні 2022 року. До того він працював начальником філії Чернівецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України». У 2020 році невдало балотувався до Чернівецької обласної ради від партії «Єдина Альтернатива», як безпартійний.