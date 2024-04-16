Володимир Труш на посаді перебував з 2020 по 2023 рік

Колишній начальник Тернопільської військової облдержадміністрації Володимир Труш опублікував декларацію про доходи за 2023 рік. Згідно з даними, Володимир Труш заробив понад 1 млн грн. Готівкою чиновник тримає 950 тис. грн, а його дружина, Ірина Труш – 320 тис. грн.

Як і в попередніх деклараціях Володимир Труш вказав, що має спільне майно разом з дружиною Іриною Труш та тещею Катериною Ленц. Водночас в теперішніх деклараціях відсутня інформація про майно, яке належить доньці Володимира Труша – Анастасії. Екс-начальник Тернопільської ОВА задекларував у своїй власності квартиру площею 59,4 м2 в селі Зубра Львівського району. Його дружина спільно з Катериною Ленц володіє будинком площею 158 м2 та гаражем, стайнею і вбиральнею площею понад 52 м2 в Рогатині Івано-Франківської області. Як офіційне місце проживання Володимир Труш зареєстрував батьківський будинок у Рогатині. Також колишній чиновник в декларації вказав квартиру в Тернополі, де безкоштовно проживав поки був на посаді керівника облдержадміністрації. Належить це помешкання Василю Павлюху.

У сім’ї Труша є великий автопарк. Дружина Ірина володіє двома автомобілями Mercedes-Benz S500L 2010 року випуску та Fiat Scudo 2006 року випуску, а за дорученням їздить на Audi Q8 2019 року випуску. Володимир Труш володіє BMW X5 2012 року випуску.

За 2023 рік колишній керівник ОВА отримав 1 007 857 гривень заробітної плати та задекларував три подарунки у негрошовій формі, але номінальною вартістю в 1204, 500 та 1625 гривень. Дружина колишнього чиновника має 100% корпоративних прав на ТОВ «АВТ-ЗАХІД». Також Ірина Труш отримала майже 200 тис. грн зарплати в цій фірмі. Окрім того, дружина чиновника викладає в Західноукраїнському національному університеті і там також отримує зарплату. Зокрема за 2023 рік вона одержала понад 81 тис. грн.

Готівкою Володимир Труш тримає 950 тис. грн, це така ж сама сума, як була задекларована і минулого року. На його банківських рахунках в різних банках розміщено понад 606 тис. грн, це на 370 тис. грн більше, а ніж було задекларовано минулоріч. Ірина Труш має 320 тис. грн готівкою, це на 50 тис. грн більше, а ніж було в 2022 році.

Додамо, що Володимира Труша президент України звільнив з Тернопільської військової адміністрації 29 грудня 2023 року. Чиновник на посаді керівника ОВА перебував з 2020 по 2023 рік.