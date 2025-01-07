Тарас Гайдук задекларував 500 тис. євро готівкою

Уряд погодив призначення посадовця Закарпатської обласної ради Тараса Гайдука головою Ужгородської райдержадміністрації. Про це 7 січня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Погоджено призначення Гайдука Тараса Олександровича головою Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області», – написав Мельничук у Telegram.

Посада була вакантною з квітня 2024 року, після того, як тодішнього очільника Ужгородської РДА Юрія Гузинця перевели на посаду заступника голови Закарпатської ОВА.

Наразі Тарас Гайдук працює заступником керуючого справами виконкому Закарпатської обласної ради та керує проектним офісом реабілітаційного центру 4.5.0. У 2023 році очолював управління з питань організаційного забезпечення діяльності облради, міжнародних та регіональних зв'язків, заробивши на цій посаді 41,2 тис. грн.

Тарас Гайдук задекларував 500 тис. євро готівкою. У власності його та дружини Audi A6 та Audi e-tron, загальною вартістю понад 4 млн грн, придбані у 2022 році, та квартира з трьома земельними ділянками в Ужгороді, отримані у спадок у 2023 році.