Член партії «Слуга народу» Юрій Гузинець очолював Ужгородську РДА з листопада 2022 року

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Ужгородської РДА Юрія Гузинця і призначення його на посаду заступника голови Закарпатської ОВА. Про це 23 квітня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, на посаді заступника голови Закарпатської ОДА Юрій Гузинець відповідатиме за гуманітарний напрямок, зокрема освіту і культуру.

Нагадаємо, член партії «Слуга народу» Юрій Гузинець очолював Ужгородську РДА з листопада 2022 року, а доти працював керуючим справами та заступником керівника апарату Закарпатської обласної ради.

У декларації за 2023 рік Юрій Гузинець вказав, що заробив на посаді голови Ужгородської РДА 469,5 тис грн. У 2022-2023 роках разом з дружиною він придбав будинок у селі Оноківці і два автомобілі – Tesla S та Volkswagen Passat загальною вартістю понад 1,1 млн грн.