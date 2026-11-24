Медикиня діяла разом з іншим працівником лікарні, який передавав їй частину грошей

Рівненський міський суд визнав винною рентгенолаборантку обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка Нонну Мороз. Разом з іншим працівником медзакладу вона готувала для військовослужбовців діагностичні висновки, які мали допомогти їм отримати статус обмежено придатних. За це їй призначили 12 750 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 18 листопада, наприкінці 2025 року лаборантка домовилася з іншим працівником лікарні про підготовку медичних висновків для військовослужбовців за гроші.

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Першим до них звернувся солдат, який проходив лікування та реабілітацію в обласній клінічній лікарні. 30 грудня 2025 року працівник рентгенологічного відділення запропонував йому допомогти оформити документи для отримання статусу обмежено придатного. За це він попросив гроші та домовився з Нонною Мороз про підготовку діагностичних висновків за 500 доларів.

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16 березня 2026 року медикиня описала результати МРТ поперекового, шийного та грудного відділів хребта військового й надала йому медичний висновок. За кілька днів чоловік передав працівникові лікарні 1000 доларів. Половину цієї суми той передав рентгенолаборантці.

У травні працівники лікарні домовилися про оформлення висновків для ще одного військовослужбовця. Нонна Мороз знову описала результати МРТ чоловіка із необхідним медичним висновком. Того ж дня військовий передав працівникові лікарні 13 тис. грн, з яких 5 тис. грн отримала обвинувачена.

Суддя Святослав Рогозін визнав медикиню винною за ч. 4 ст. 354 КК України (одержання неправомірної вигоди працівником підприємства за попередньою змовою і повторно). Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.