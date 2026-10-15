Людмила Чикалюк є викладачкою дисциплін «Сестринська справа» та «Догляд за хворими» у Рівненській медакадемії

Рівненський міський суд визнав винною у зловживанні впливом викладачку Рівненської медичної академії Людмилу Чикалюк. Жінка обіцяла за 1 тис. доларів посприяти зарахуванню абітурієнта до закладу. За скоєне їй призначили 45,9 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 28 вересня, у червні цього року викладачка дисциплін «Сестринська справа» та «Догляд за хворими» Людмила Чикалюк запросила до себе додому спільну з абітурієнтом знайому. Під час розмови вона запропонувала за гроші вплинути на посадовців академії, щоб ті ухвалили позитивне рішення про зарахування хлопця на денну форму навчання.

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10 липня викладачка знову зустрілася зі знайомою та абітурієнтом у своїй квартирі й отримала 1 тис. доларів. За курсом НБУ на той час це становило 44 515 грн. Оскільки правоохоронців заздалегідь повідомили про вимагання грошей, вони задокументували передачу грошей.

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У суді Людмила Чикалюк повністю визнала провину та розкаялася. Суд врахував, що жінка раніше не була судима, офіційно працювала та позитивно характеризувалася за місцем проживання.

Суддя Оксана Крижова визнала викладачку винною за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) і призначила їй 45,9 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що на сайті Рівненської медичної академії зазначено, що Людмила Чикалюк є викладачкою вищої категорії, старшою викладачкою, бакалавринею сестринської справи, практичною психологинею та соціальною педагогинею.