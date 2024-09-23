Підозрюваний є діючим депутатом однієї з міськрад Яворівського району

Колишнього сільського голову однієї з сільрад Яворівського району підозрюють у незаконній передачі у приватну власність земельної ділянки, вартість якої становить понад 1 млн грн. Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у листопаді 2020 року, підозрюваний, будучи головою сільради, незаконно передав у власність громадянину земельну ділянку. Останній отримав дозвіл від сільради на виготовлення проекту землеустрою. Коли проект був готовий, земельну ділянку зареєстрували у Державному земельному кадастрі і присвоїли їй кадастровий номер.

«Однак кадастровий номер був присвоєний в період, коли вказана сільрада уже була включена до Новояворівської територіальної громади, тож і рішення про затвердження проекту та передачу ділянки цьому громадянину мало прийматися вже на сесії Новояворівської міськради. Попри це, сільський голова видав заднім числом рішення та протокол голосування, на підставі якого громадянин незаконно зареєстрував речове право на цю землю», – повідомили деталі у прокуратурі.

Внаслідок таких дій службовця з комунальної власності територіальної громади незаконно вибула земельна ділянка площею 1,8 га. Вартість цієї землі – понад 1 млн грн.

У пракуратурі зазначили, що підозрюваний є діючим депутатом однієї з міськрад Яворівського району.

Колишньому сільському голові однієї з сільрад Яворівського району повідомили про підозру. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).