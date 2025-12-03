Впродовж трьох днів у Львові курсуватиме святковий ретро поїзд

Впродовж 5, 6 та 7 грудня у Львові курсуватиме святковий ретро-поїзд на паровозній тязі. Цьогоріч чарівний експрес курсуватиме для дітей із прифронтових територій, дітей залізничників, у тому числі поранених, загиблих та тих, хто служить у ЗСУ. Придбати квитки на чарівний експрес можна також у межах програми «3000 км Україною». Святковий ретро-поїзд курсуватиме і у Києві. Про це у середу, 3 грудня, повідомили в «Укрзалізниці».

Подорож триватиме понад 2 години в межах міста та починатиметься з вокзалів Львів-Головний і Київ-Пасажирський. Під час поїздки передбачена одна зупинка. У складі святкового потяга будуть дитячі вагони для найменших пасажирів від 0 років.

Графік курсування поїздів:

5 грудня — 14:00, 17:00

6 грудня — 10:00, 13:00

7 грудня — 10:00, 13:00

Купити квиток можна за бонусні кілометри в межах програми «3000 км Україною». Для цього потрібно активувати програму та придбати квиток на себе і дитину. Після цього необхідно зареєструватися за посиланням та очікувати підтвердження від «Укрзалізниці».