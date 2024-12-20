Ретро-потяг на львівському вокзалі

«Укрзалізниця» анонсувала запуск різдвяних ретро-потягів у Львові та Києві. Цьогоріч усі рейси будуть безкоштовними, але потрібно попередньо зареєструватись на сайті залізниці та взяти участь у розіграші квитків.

«Укрзалізниця готує Магічні експреси – казкові ретро-поїзди на паровозній тязі – до відправки у Львові та Києві. Цього року пасажири поринуть у світ магії та вирушатимуть з платформи 9 ¾ до різдвяних див та перемоги над злом. На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а для найменших пасажирів у вагонах – розважальна програма, аніматори та подарунки», – повідомили в залізниці.

Графік роботи у Львові:

У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день з 25 по 29 грудня 2024 року:

по буднях о 15:15, 18:00 та 20:02;

по вихідних о 10:05, 12:20 та 14:15.

Графік роботи у Києві:

Різдвяні експреси в Києві відправлятимуться двічі на день з 1 по 5 січня 2025 року:

по буднях о 16:30 та 19:00;

по вихідних о 9:40 та 12:32.

Подорож на ретро-потягу у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години.

Усі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць віддадуть дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій.

Охочим покататись на ретро-потягах треба попередньо зареєструватись.

Для Львова: Реєстрація триває до 23:59 22 грудня, а 23 грудня алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Листи-запрошення відправлять на електронну пошту.

Для Києва: Реєстрація до 23:59 29 грудня, а розіграш відбудеться 30 грудня.