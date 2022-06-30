Депутати заборонили діяльність УПЦ МП на території Львівської МТГ

У Львові заборонили діяльність УПЦ МП та активної у минулому релігійної секти «догналітів». Таке рішення прийняли депутати Львівської міської ради під час закритого засідання у четвер, 30 червня, повідомив депутат Юрій Ломага.

Так депутати ЛМР прийняли рішення заборонити на території Львівської міської територіальної громади діяльність УПЦ МП та релігійної секти «догналітів» як таких, що несуть загрозу національній безпеці України.

«Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення», – заявив депутат міськради Юрій Ломага.

Нагадаємо, раніше рішення про заборону УПЦ МП прийняла Львівська районна рада.