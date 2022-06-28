Раніше невідомі розмалювали церкву УПЦ МП на Сихові у Львові, згодом в цьому приміщені сталася пожежа

Львівська районна рада на засіданні у вівторок, 28 червня, ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Львівського району. Парафіям цієї церкви дали два тижні, щоб перейти у підпорядкування ПЦУ.

Як повідомила заступниця голови Львівської райради Марта Ільчишин, депутати проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території Львівського району та звернулися до керівництва держави про ухвалення аналогічної заборони на державному рівні.

Місцевим парафіям УПЦ МП районні депутати дали можливість впродовж 14 днів перейти до Православної церкви України.

«Діяльність московського патріархату упродовж багатьох років підривала територіальну цілісність України, а сьогодні – відкрито підтримує геноцид української нації й несе пряму загрозу існуванню України. Саме тому її подальше існування та діяльність в Україні є неприпустимою», – прокоментувала Марта Ільчишин у Facebook.

У коментарі ZAXID.NET заступниця голови Львівської райради зазначила, що таке рішення одноголосно підтримали усі 34 присутні на засіданні депутати з різних фракцій – «Свободи», «Європейської солідарності», «Самопомочі», «Голосу» та «Слуги народу». Загальний склад Львівської райради налічує 64 депутати.

Начальник відділу з питань релігій та національностей департаменту культури Львівської ОВА Василь Дорош каже, що такі рішення органів місцевого самоврядування втілити в життя неможливо.

«Заборона діяльності релігійних громад Московського патріархату на території України може бути прийнята на законодавчому рівні через прийняття такого закону. Законне чи незаконне сьогоднішнє рішення районної ради – це може бути визначено тільки в судовому порядку. Немає інструментів, які б дозволили зараз втілити цю заборону в життя», – пояснив Василь Дорош.

Раніше Львівська облрада звернулася до керівництва держави про необхідність заборони діяльності УПЦ МП.