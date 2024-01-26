Реставратори оновлять будівлю як всередині, так і ззовні

У Львові відреставрують будівлю колишнього військового містечка на вул. Пекарській під потреби Першого медичного об’єднання. Тут облаштують реабілітаційний центр для військових.

Йдеться про колишні будівлі військового містечка на вул. Пекарській, 57-59, які з 2013 року належали релігійній громаді Львівській єпархії УПЦ МП. Там був розташований Свято-Воскресенський Новоафонський монастир, але у 2022 році його настоятель заявив про перехід у ПЦУ. Однак сам майновий комплекс залишився у власності УПЦ МП. У квітні 2023 року міський голова Львова Андрій Садовий заявив про передачу цього майна на баланс міста.

26 січня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що міськрада готує містобудівні умови та обмеження для Першого медичного об’єднання Львова для реставрації триповерхової будівлі під реабілітаційний центр для військових.

Візуалізації abmk

«Це має бути зразкове ставлення до об’єкта, з точки зору історії і, в тому число, в всередині і ззовні, на фасаді», – зазначив Антон Коломєйцев.

Проект реставрації будівлі виконало львівське архітектурне бюро abmk, що також працювало над проектами корпусів для реабілітаційного центру Unbroken. Раніше Андрій Садовий повідомляв, що місто шукає гроші на реалізацію проекту реабілітаційного центру на вул. Пекарській.