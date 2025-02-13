Лікаря затримали під час отримання половини хабаря

Поліція викрила ортопеда-травматолога комунальної лікарні Дрогобицького району на отриманні 2000 доларів хабаря. За ці гроші він обіцяв допомогти виготовити документи, що дозволяють отримати відстрочку від мобілізації.

Як повідомили у прокуратурі, за 2000 хабаря лікар обіцяв пацієнтові виготовити документи, що слугуватимуть підставою для відстрочки чи звільнення від військової служби під час мобілізації. Зокрема, він обіцяв вплинути на інших лікарів, які складуть рішення про нібито наявність у чоловіка захворювання.

Фото прокуратури та поліції

Правоохоронці затримали лікаря під час отримання половини хабаря. Слідчі повідомили йому про підозру в отриманні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 369-2 ККУ.