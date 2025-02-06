Личаківський райсуд Львова виніс вирок прикордоннику, який намагався підкупити лікаря у Львові. Він пропонував хабар за підтвердження його обмеженої придатності до служби. Військовому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, солдат Едуард М., інспектор прикордонної служби, на початку грудня 2024 року спробував підкупити лікаря-офтальмолога поліклінічного відділення Львівського військово-медичного клінічного центру (клінічного госпіталю) ДПСУ. Військовий пропонував медику 100 євро хабаря за підтвердження його обмеженої придатності до служби.

Від хабаря лікар відмовився, а правоохоронці порушили кримінальну справу щодо прикордонника. Едуард М. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Справу розглядав суддя Володимир Мармаш, який дослідив усі матеріали та визнав військового винним у хабарництві. Йому призначили 17 тис. грн штрафу, а 100 євро хабаря конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.