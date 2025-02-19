Акція стартує з 20 лютого

Рада оборони Тернопільщини ухвалила рішення про зупинку всього транспорту у загальнонаціональну хвилину мовчання. Відповідне рішення прийняли 18 лютого. Зупинятимуть автобусний та приватний транспорт з 20 лютого.

Про засідання Ради оборони Тернопільської області та ухвалене рішення щодо запровадження додаткових заходів під час загальнонаціональної хвилини мовчання повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Рішення Ради оборони передали у виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, щоб вони повідомили про це приватних перевізників і забезпечити зупинку комунального транспорту. Також відповідні вшанування мають відбуватися в усіх підприємствах та організаціях.

Контролювати зупинку транспорту мають патрульні поліцейські, вони стежитимуть за дотриманням хвилини мовчання на дорогах.

«Винятком є рух автомобілів екстрених служб в межах населених пунктів. Також у разі оголошення сигналів цивільного захисту “Увага всім”, “Повітряна тривога” дотримуватися алгоритму дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій», – йдеться у рішення Ради оборони області.

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода зазначив, що зупинку усього транспорту запровадили з 20 лютого, оскільки це є символічний пам’ятний день для українців. Саме 20 лютого 2014 року був найкривавішим днем Революції Гідності в Києві. Тоді почалися масові розстріли активістів і мітингувальників.