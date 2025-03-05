У центрі міста поліція на хвилину перекриватиме рух трапспорту

Із четверга, 6 березня, в Івано-Франківську під час хвилини пам’яті за загиблими воїнами о 9:00 ранку будуть зупиняти весь комунальний транспорт, а в центрі міста поліція перекриватиме рух. Про це повідомив сайт «Галка» з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Ще 25 лютого на сесії міської ради розглядали питання про організацію хвилини мовчання, до якої долучалися б усі містяни. З відповідною ініціативою до міської ради Івано-Франківська звернувся заступник командира роти по бойовій підготовці 56-ї Маріупольської мотопіхотної бригади Тарас Варнава.

Мешканців міста закликають приєднуватися до вшанування – водіям, пішоходам, підприємствам, організаціям та установам пропонують зупинитися, щоб вшанувати пам’ять полеглих героїв. Водночас у центральний частині міста поліція на хвилину перекриватиме рух.

Додамо, що раніше аналогічні рішення ухвалили Львівська ОВА та Тернопільська ОВА. Вони передбачають зупинку транспорту по всій території області.