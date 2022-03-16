Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні в пам’ять усіх загиблих під час війни. Про це він заявив під час свого відеозвернення у середу, 16 березня.

За словами Зеленського, щоранку о 9:00 годині в Україні буде загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про усіх загиблих під час війни.

«Я підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання в пам’ять про усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Щоранку о 9:00 на всій території держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, і всіх цивільних: дорослих і дітей», – сказав Зеленський.

Станом на 16 березня від рук росіян в Україні загинули 103 дитини. Лише в одному Маріуполі уже загинуло близько 2400 цивільних громадян. Станом на 10 березня на війні загинуло вже 1300 українських військових.